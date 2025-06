Emporio solidale a Torre del Moro | Possibilità di fare la spesa per tutti rispettando la dignità di chi ha bisogno

L'apertura dell'Emporio Solidale a Torre del Moro segna un nuovo capitolo di solidarietà e inclusione nella nostra comunità. Questo spazio offre a tutti la possibilità di fare la spesa rispettando la dignità di chi ha bisogno, rafforzando il senso di unità e supporto reciproco. Un esempio tangibile di come una società più inclusiva possa diventare più forte e compassionevole. Entriamo insieme in questo nuovo percorso di speranza e solidarietà.

"Una società inclusiva è una società più forte e dunque fa il bene di tutti, non solo di chi riceve aiuto e sostegno". Risuonata in altre voci nel corso di un’affollata cerimonia di inaugurazione, è questa la sintesi più efficace, declinata nelle parole della nuova presidente Catia Bianchi, di ciò che porta in città l’ Emporio Solidale. La nuova sede di via Guido Rossa a Torre del Moro è anche bella e inserita in un contesto ameno di alberi e ordinate attività produttive che, come ha evidenziato l’architetto Pier Currà, il cui studio ne ha progettato la ristrutturazione (un tempo era una mensa), si configura anche come esperimento urbanistico dove "accanto a chi produce c’è anche lo spazio per un dono". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it