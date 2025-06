Empoli addio ai senatori I nomi ’caldi’ in ingresso

Empoli si prepara a una rivoluzione in rosa, tra addii ai senatori e arrivi di caldi protagonisti. Con Guido Pagliuca già in squadra, il nuovo ciclo azzurro prende forma, tra sfide e opportunità. La strada è ancora lunga e richiede calma, pazienza e lungimiranza per costruire un futuro vincente. Solo così, l’Empoli potrà riscoprire la sua forza e riaffermarsi ai vertici del calcio italiano.

di Niccolò Pistolesi EMPOLI Il primo tassello è stato inserito. Con l’arrivo di Guido Pagliuca la costruzione del nuovo Empoli può avere inizio. Servirà calma, pazienza ed equilibrio. Ci sarà l’esigenza di carpire quali elementi potranno portare un valore aggiunto, quali dello scorso anno faranno ancora parte della rosa e chi invece cambierà strada. Mesi intensi, concitati, e allo stesso tempo fondamentali e significativi per indirizzare una stagione. Un’ossatura da ricomporre e modellare, strutturandola a seconda delle esigenze e delle opportunità. Durante la presentazione del nuovo tecnico dell’Empoli, uno dei passaggi più significativi ha riguardato il calciomercato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Empoli, addio ai senatori. I nomi ’caldi’ in ingresso

