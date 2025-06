Emily in Paris l' intervista a Samuel Arnold | Nella quinta stagione Emily e Julien fanno squadra

Al Filming Italy Sardegna Festival, abbiamo avuto il privilegio di intervistare Samuel Arnold, l'affascinante attore che porta Julien in Emily in Paris. Tra aneddoti e curiosità , Arnold ci ha svelato il suo amore per l’Italia, anticipazioni sulla quinta stagione e desideri inesplorati sul suo personaggio. Scopriamo insieme cosa rende Julien così irresistibile e quali sorprese ci riserva questa nuova avventura.

Al Filming Italy Sardegna Festival abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Samuel Arnold, che in Emily in Paris interpreta Julien. L'attore ci ha parlato del suo immenso amore per l'Italia, della quinta stagione della serie e di cosa vorrebbe sapere a proposito del suo personaggio che non è ancora stato svelato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Emily in Paris, l'intervista a Samuel Arnold: "Nella quinta stagione Emily e Julien fanno squadra"

In questa notizia si parla di: emily - paris - samuel - arnold

Emily in Paris 5: Minnie Driver entra nel cast con un ruolo 'regale' - La quinta stagione di "Emily in Paris" si arricchisce con l’ingresso di Minnie Driver nel cast. L'attrice britannica veste i panni di un personaggio regale, promettendo nuove dinamiche e colpi di scena.

A maggio sono iniziate le riprese a #Roma di #EmilyInParis 5, l’amatissima serie #Neflix con #LilyCollins protagonista. Al #FilmingItalySardegnaFestival è arrivato anche #SamuelArnold che nella serie veste i panni di #Julien. La nostra intervista Vai su X

Emily in Paris, l'intervista a Samuel Arnold: Nella quinta stagione Emily e Julien fanno squadra; Emily in Paris 5, Netflix annuncia l’inizio delle riprese a Roma; Emily in Paris, su Netflix arriva la quinta stagione.

Emily in Paris, l'intervista a Samuel Arnold: "Nella quinta stagione Emily e Julien fanno squadra" - Al Filming Italy Sardegna Festival abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Samuel Arnold, che in Emily in Paris interpreta Julien. Scrive msn.com

Riprese a roma per emily in paris 5 con samuel arnold: tra set e vita reale - La nuova stagione di Emily in Paris si gira a Roma con Lily Collins e Samuel Arnold, che racconta emozioni sul set italiano, la dinamica tra i personaggi e i suoi progetti cinematografici futuri. Come scrive gaeta.it