Emergenza ozono | Bergamo la più inquinata in Lombardia

scattano l’allarme e richiedono interventi immediati per tutelare cittadini e environment. La Lombardia si trova nuovamente in prima linea di fronte a questa emergenza, che mette a rischio la qualità dell’aria e il benessere di tutti. È fondamentale aumentare la consapevolezza e adottare misure efficaci per contrastare l'inquinamento da ozono, affinché Bergamo e l'intera regione possano respirare un’aria più sicura e pulita.

Bergamo. Scatta di nuovo l’emergenza ozono in Lombardia: nella giornata di giovedì 19 giugno, per la quarta volta in questo mese, si sono superate le soglie di allarme. Questa volta è toccata alla Bergamasca, dove nella centralina del capoluogo e in quella di Calusco d’Adda si sono raggiunti valori di picco di ozono atmosferico superiori ai 240 microgrammim3, considerati pericolosi per la salute umana. Valori che, per le normative vigenti, impongono l’attivazione immediata di misure, a partire dalla limitazione della circolazione automobilistica. In tutta la regione poi, con la sola eccezione di Bormio, si sono superati abbondantemente i valori di concentrazione media che l’attuale direttiva europea sulla qualità dell’aria indica come valore-obiettivo, sempre per la tutela della salute umana (120 ugm3). 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Emergenza ozono: Bergamo la più inquinata in Lombardia

In questa notizia si parla di: ozono - emergenza - bergamo - lombardia

Emergenza ozono: Bergamo la più inquinata in Lombardia; Allarme ozono, Bergamo maglia nera; Allarme ozono nel Lecchese: concentrazioni record nell'aria.

Allarme ozono, Bergamo maglia nera - Alla centralina di via Meucci il dato peggiore della Lombardia, sopra il limite anche Calusco. Scrive ecodibergamo.it

Inquinamento da ozono, Lombardia nuovamente in emergenza - Soglia di allarme superata nella bergamasca Tutta la Lombardia sopra i limiti fissati dalla direttiva europea LECCO – Scatta di nuovo l’emergenza ozono in Lombardia: nella giornata di ieri, per la qua ... Segnala msn.com