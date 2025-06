Emergenza 118 Ficco Saues | Subito concorsi per i medici convenzionati o sarà caos

In un momento di crisi crescente, il SAUES lancia un appello urgente alle ASL di Toscana, Puglia e Campania: pubblicate subito i concorsi per i medici convenzionati del 118, prima che si manifesti il caos. La scadenza imminente dell’articolo 12 del DL 34/2023 rende questa richiesta imperativa, per garantire un servizio efficiente e salvaguardare la salute di tutti. La mancanza di action potrebbe avere conseguenze disastrose.

Una nota ufficiale alle ASL di Toscana, Puglia e Campania  sollecitando l’immediata pubblicazione di  nuovi bandi di concorso per l’inquadramento dei medici convenzionati del 118  nel ruolo sanitario. Mittente, il SAUES  (Sindacato Autonomo Urgenza Emergenza Sanitaria) che ha inviato la richiesta in vista della scadenza di fine anno dell’applicazione dell’articolo 12 del DL 342023  che ha regolato fin’ora la pubblicazione dei bandi per il loro inserimento nel sistema sanitario. “L’assenza di un intervento tempestivo – sottolinea il presidente nazionale del SAUES  Paolo Ficco  – rischia di determinare la fuga di questi preziosi professionisti verso altri servizi, aggravando le giĂ critiche condizioni non solo dell’emergenza territoriale, ma anche dei pronto soccorso”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

