Emergency Declaration stasera su Rai 4 | il thriller coreano ad alta quota che ha conquistato Cannes

Questa sera Rai 4 propone un appuntamento imperdibile con il grande cinema coreano. Nell'ambito del ciclo 'Thriller ad alta quota', va in onda uno dei film piĂą acclamati e adrenalinici del panorama sudcoreano recente. Un volo di linea si trasforma in un incubo ad alta quota nel film Emergency Declaration, il thriller coreano che andrĂ in onda stasera 21 giugno alle 21.20 su Rai 4 e in streaming su RaiPlay. Inserito nel ciclo 'Thriller ad alta quota', il film unisce suspense, azione e tensione psicologica in una corsa contro il tempo per salvare passeggeri e civili da una minaccia bioterroristica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it