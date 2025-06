Emegha Juve arriva la smentita | già decisa la nuova squadra dell’attaccante a partire dal 2026 Gli ultimi aggiornamenti

Le ultime settimane sono state un vortice di voci e smentite nel mondo del calcio, e questa volta la notizia riguarda Emanuel Emegha. Dopo numerosi rumors, arriva la conferma che il giovane attaccante dello Strasburgo si unirà al Chelsea a partire dall’estate 2026. Un trasferimento che fa battere il cuore ai tifosi e apre nuovi orizzonti per la sua carriera. Ma quali saranno i prossimi sviluppi? Restate con noi per scoprirlo.

Emegha Juve, arriva la smentita: giĂ decisa la nuova squadra a partire dall’estate 2026. L’attaccante dello Strasburgo è in orbita Chelsea. Come riferito da Fabrizio Romano, il Chelsea sta pianificando l’arrivo di Emanuel Emegha a partire dall’estate 2026. Emegha rimarrĂ allo Strasburgo anche nella prossima stagione e poi si unirĂ ai Blues l’anno prossimo. Nessuna conferma, invece, sulle indiscrezioni riguardanti il??passaggio alla Juventus. Il futuro di Emegha, salvo sorprese, è giĂ deciso: lo aspetta il Chelsea dopo l’avventura nel club “satellite” degli inglesi. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com