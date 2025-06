Emanuela Orlandi fu molestata nei Giardini Vaticani Era un prelato | fece apprezzamenti e l’abbracciò Dopo 42 anni la conferma un’altra amica della Vatican Girl

A 42 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, nuove testimonianze confermano un inquietante episodio nei Giardini Vaticani: un prelato avrebbe molestato la giovane, un’accusa che si fa strada tra segreti e silenzi. La verità, lentamente emergendo, rischia di rivoluzionare i molti misteri avvolti da decenni intorno a questa vicenda. E ora, ciò che sembrava ormai sepolto nel passato potrebbe finalmente trovare una risposta definitiva.

Emanuela Orlandi fu importunata nei Giardini Vaticani da uno dei più alti rappresentanti della Chiesa: a 42 anni esatti dal rapimento della cittadina vaticana, questa sembra ormai una certezza. Nei Giardini Vaticani Lo aveva già confessato, tra le lacrime e a volto coperto per la paura, una sua cara amica di infanzia che compare anche nell’ultima puntata di “ Vatican Girl ”, la serie Netflix dedicata alla ragazza scomparsa nel 1983. E adesso lo conferma un’altra amica di Emanuela, intervistata ieri dai giornalisti del programma televisivo “ Far West”. Anche lei, secondo fonti dirette, frequentava i giardini vaticani pur non vivendo lì perché suo padre lavorava per lo Stato Pontificio, proprio come il papà di Emanuela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it