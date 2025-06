Elly Schlein irrisa dal suo popolo in piazza a Roma

Elly Schlein, leader del PD, si trova nei Paesi Bassi mentre in piazza a Roma si svolge un corteo contro il riarmo, con M5s e Avs schierati insieme. Un’immagine di confusione politica e divisioni che riflette una sinistra sempre più frammentata e incapace di trovare una voce unitaria. La scena di oggi sembra ribadire che, in Italia come nel mondo, la strada verso una linea condivisa è ancora lunga e tortuosa.

Una sinistra allo sbando, in ordine sparso, incapace di esprimere posizioni unitarie e di fare opposizione. Insomma, la storia non cambia. Mai. Ultimissimo capitolo il corteo contro il riarmo che si sta tenendo a Roma oggi, sabato 21 giugno. Un corteo a cui prendono parte, ufficialmente, in tutto e per tutto, M5s e Avs. Il Pd, invece, come sempre tentenna. Allora, partiamo dalla segretaria: Elly Schlein. La leader dem si trova nei Paesi Bassi per un vertice con i Socialisti e i Verdi europei. Da Utrecht, Schlein ha spiegato che le destre si battono "conn giustizia sociale e climatica". Dunque si è lanciata in una peculiare intemerata sulla "gentilezza", necessaria per "una leadership inclusiva". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Elly Schlein irrisa dal suo popolo in piazza a Roma

In questa notizia si parla di: elly - schlein - roma - irrisa

Elly Schlein, l'unica a volere più immigrati in tutta Europa - Elly Schlein si distingue in Europa per la sua apertura verso una maggiore immigrazione, contrastando la retorica di altri politici.

Elly Schlein irrisa dal suo popolo in piazza a Roma | .it; Elly Schlein, scivolone sul corteo dei metalmeccanici: Denunciati perché protestavano | .it; Roma Pride, il Pd sfila per i Paesi che odiano i gay | .it.

Elly Schlein assente alla manifestazione contro il riarmo a Roma - Elly Schlein non parteciperà alla manifestazione contro il riarmo a Roma, ma sarà in Olanda per una riunione importante. Scrive notizie.it

Gualtieri vede Schlein,'piena condivisione' su Roma - Gualtieri vede Schlein,'piena condivisione' su Roma 'Sostegno a lavoro del Campidoglio e al rilancio della Capitale' ROMA , 29 ottobre 2024, 18:10 ... Come scrive ansa.it