Elly diserta la piazza Conte fa il leader solitario e al Nazareno è caos

In un panorama politico sempre più caotico, Elly Schlein sceglie di isolarsi, lasciando alle spalle le tensioni delle piazze e le trappole di Giuseppe Conte. La sua decisione rappresenta una mossa estrema, ma forse necessaria per ritrovare lucidità e strategia. Tuttavia, questa scelta solitaria potrebbe segnare il suo destino politico, mentre il centrodestra si prepara a sfruttare ogni vulnerabilità. La partita è ancora aperta: la vera sfida inizia ora.

L'unica soluzione è chiudersi in un bunker, lontano dai rischi delle piazze e dalle sollecitazioni furbesche di Giuseppe Conte. La scelta (estrema) di Elly Schlein, alle prese con un'altra strettoia delle sue. Una trappola che la segretaria del Pd si è costruita da sola, preda di una sindrome perniciosissima: «Pas d'ennemis à gauche». È il tic, nessun nemico a sinistra, che il Nazareno ha assecondato (estremizzandolo) per almeno due settimane, quando ha dato di fatto il via libera alla manifestazione oltranzista di oggi a Piazzale Ostiense. Un corteo che riunisce tutte le sigle più scatenate del fronte pro-Pal, persino i Giovani palestinesi d'Italia, quelli che considerano il 7 ottobre una festa. 🔗 Leggi su Iltempo.it