Elkann e Trump visti dal Pd Imbarazzante dice la vicepresidente Gribaudo

Il confronto tra Elkann e Trump, descritto dal PD come “imbarazzante”, ha suscitato scalpore, mentre le espressioni dei giocatori della Juventus catturano un momento di tensione nello Studio Ovale. Due scene così diverse, ma entrambe intense, che ci ricordano quanto la politica e lo sport siano spesso al centro di emozioni forti e dibattiti infuocati. Un episodio che lascia spazio a molte riflessioni sulla realtà attuale.

Le facce dei giocatori della Juventus nella foto scattata nello Studio Ovale, due giorni fa, parlavano chiaro, sospese com'erano tra lo sconcerto e la costernazione, durante l'incontro tra la squad.

A John Elkann il premio speciale della Niaf, l’omaggio degli italoamericani. L’invito all’evento con Bocelli, Trump e Meloni - John Elkann sarà tra i prestigiosi premiati dalla National Italian American Foundation (NIAF) con un "riconoscimento speciale".

La Juventus e' stata ricevuta nello Studio Ovale da Donald Trump. All'evento ha preso parte anche John Elkann, il presidente di Stellantis e amministratore delegato di Exor. Con i giocatori e l'allenatore Igor Tudor,nelle foto diffuse dalla Casa Bianca anche il pr Vai su Facebook

La visita della Juve a Trump diventa un caso internazionale: giocatori in imbarazzo e la politica attacca. Social impazziti, le reazioni; Imbarazzo Sinner per la domanda sul Papa: Perché dovete mettermi in difficoltà.

ELKANN, PRONTO ALLO SCACCO MATTO IN TRE MOSSE E TRUMP LO ELOGIA - ELKANN, PRONTO ALLO SCACCO MATTO IN TRE MOSSE Potete trovare i nostri social Facebook e Instagram di tuttojuve. Da tuttojuve.com

John Elkann incontra Trump alla Casa Bianca: perché il leader di Stellantis è andato a Washington, il punto col presidente su dazi e emissioni - Il presidente di Stellantis, John Elkann, lunedì 31 marzo ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca. Secondo corriere.it