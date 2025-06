Elio video intervista con le registe | Glordon? La sfida di un personaggio senza occhi!

Scopri i dietro le quinte di "Elio", il nuovo film di animazione Pixar Disney, attraverso un’intervista esclusiva alle registe Domee Shi e Madeline Sharafian, accompagnate dalla produttrice Mary Alice Drumm. Un’occasione unica per esplorare il design e la fotografia di questa affascinante fiaba fantascientifica, che ci trasporta in un mondo dove un personaggio senza occhi sfida ogni aspettativa. Ecco il video dell’incontro: lasciati coinvolgere da questa magia visiva e narrativa.

Per l'uscita di Elio, nuovo film di animazione Pixar Disney, abbiamo intervistato le registe Domee Shi e Madeline Sharafian, più la producer Mary Alice Drumm. Abbiamo chiesto qualcosa sul design e sulla fotografia della loro tenera fiaba fantascientifica. Ecco il video dell'incontro.

Elio: le registe del film parlano del potenziale sequel del film - Elio, il nuovo film Pixar acclamato dalla critica e amatissimo dal pubblico, sta facendo parlare di sé non solo per la sua trama coinvolgente ma anche per le anticipazioni sul suo futuro.

Lucio Corsi ha prestato la sua voce all’Ambasciatore Tegmen, entrando a far parte dell’Universo di Elio. #Elio, il nuovo film Disney & Pixar, vi aspetta dal 18 Giugno solo al cinema. Vai su Facebook

