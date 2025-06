Elicottero sul cielo di Barriera di Milano maxi controlli | battuta tutta la zona sospesa un' attività commerciale

Barriera di Milano, cuore pulsante della città, si trasforma nuovamente in scena di un'operazione straordinaria: tra elicotteri che solcano il cielo e controlli serrati, le forze dell'ordine hanno messo in campo una grande attività di sicurezza notturna. Un intervento dai molteplici obiettivi, volto a rafforzare la tranquillità e garantire legalità, mantenendo viva l’attenzione sulla zona e la sua vivace attività commerciale.

Controlli a tappeto a Torino Barriera di Milano, dopo gli ultimi episodi di estrema violenza - Ieri sera, mercoledì 14 maggio 2025, i carabinieri hanno effettuato controlli a tappeto nel quartiere Barriera Milano di Torino, in risposta agli inquietanti episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane.

