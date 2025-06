Elettrocardiogramma e holter a carico del Servizio sanitario regionale nelle farmacie di Roma

Ottima notizia per la salute dei cittadini romani e del Lazio: dalla prossima settimana sarà possibile effettuare elettrocardiogramma e Holter pressorio e cardiaco presso le farmacie, coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. Un modo semplice e rapido per monitorare il cuore senza dover ricorrere necessariamente alle strutture ospedaliere. La giunta regionale ha, infatti, approvato la nuova iniziativa, che permette di ottenere anche la telerefertazione direttamente in farmacia.

Elettrocardiogramma e holter pressorio e cardiaco. Dalla prossima settimana a Roma e in tutto il Lazio sarà possibile fare questi esami prescritti dal medico a carico del Servizio sanitario nazionale in farmacia e ottenere la telerefertazione. La giunta regionale ha, infatti, approvato la.

L'Holter a 12 derivazioni è un dispositivo portatile che registra l'attività elettrica del cuore per un periodo di 24 ore o più. È chiamato "a 12 derivazioni" perché registra 12 diverse visualizzazioni del cuore, permettendo ai medici di analizzare in modo dettaglia

