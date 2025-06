Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025 chi può sciogliere la riserva e chi no

Sei un docente in attesa di conferma? La fase di scioglimento della riserva per gli elenchi aggiuntivi GPS si concluderà il 3 luglio, determinando chi può essere inserito nella prima fascia per il biennio 2025/26. Scopri chi ha già sciolto la riserva e chi invece dovrà attendere ancora, per affrontare con serenità le opportunità di supplenze e i passaggi di ruolo. L'articolo Elenchi aggiuntivi ...

E' in corso e si chiuderà il 3 luglio la fase di scioglimento della riserva per comunicare l'avvenuto conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno, che determinerà l'inserimento nell'elenco aggiuntivo alla prima fascia GPS, utile nell'anno scolastico 202526 per le supplenze al 31 agosto o 30 giugno ed eventualmente per le supplenze finalizzate al ruolo se residuano posti vacanti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: prima - fascia - elenchi - aggiuntivi

Domande graduatorie prima fascia ATA, servizio in scuola accorpata: s’inserisce il codice meccanografico riportato sul certificato. Pillole di Question Time - Il question time del 9 maggio 2025 su Orizzonte Scuola TV, condotto da Andrea Carlino con l'ospite Alberico Sorrentino (Anief-Condir), ha affrontato il tema delle graduatorie di prima fascia ATA per il servizio svolto in scuole accorpate.

Posti disponibili sostegno Adss 2025: mini call veloce nel Nord Italia, tutto dipende da concorso PNRR2 ed elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS https://miuristruzione.com/2025/06/19/posti-disponibili-sostegno-adss-2025-mini-call-veloce-nel-nord-italia-tutt Vai su X

In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per gli elenchi aggiuntivi sostegno GaE e GPS I fascia posto comune e posto sostegno? Quali sono i tempi... Vai su Facebook

Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025, chi può sciogliere la riserva e chi no; Elenchi aggiuntivi GPS e GAE, in cosa consiste lo scioglimento delle riserve? Risponde l'esperto; Elenchi aggiuntivi GPS prima fascia 2025: entro il 3 luglio si potrà sciogliere la riserva. VIDEO GUIDA e chiarimenti.

Elenchi aggiuntivi GPS e GAE, in cosa consiste lo scioglimento delle riserve? Risponde l’esperto - In cosa consiste lo scioglimento delle riserve per gli elenchi aggiuntivi sostegno GaE e GPS I fascia posto comune e posto sostegno? Scrive tecnicadellascuola.it

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS docenti 2025: domanda fino al 29 aprile. Chi può inserirsi, in quale provincia [LO SPECIALE] con Video guida completa - 88/2024 nell’anno intermedio di vigenza, 2025/26, si costituiscono gli elenchi aggiuntivi alla prima fascia GPS. Come scrive orizzontescuola.it