Elena Mil video intervista | La ballata dell’inferno è il mio primo brano edito ora sogno un album – Musicultura 2025

Scopriamo insieme Elena Mil, una delle otto vincitrici della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il suo toccante brano "La ballata dell’inferno". Con il suo talento autentico e una musica che parla al cuore, Elena ci svela i segreti del suo primo singolo edizione, sogna un album e ci invita a entrare nel suo mondo di emozioni profonde. Una storia da ascoltare e vivere fino in fondo.

La nostra video intervista a Elena Mil, tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il brano La ballata dell’inferno: scopriamo chi è e la sua musica. Vi presentiamo la nostra video intervista a Elena Mil, tra gli otto vincitori della XXXVI edizione di Musicultura, in scena allo Sferisterio di Macerata con il brano La ballata dell’inferno. La cantautrice milanese ci parla del dolore da cui nasce la sua scrittura, dell’elaborazione artistica, dell’emozione di esibirsi davanti al pubblico dello Sferisterio, del sogno di un featuring con Stefano Bollani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Elena Mil video intervista: «La ballata dell’inferno è il mio primo brano edito, ora sogno un album» – Musicultura 2025

