Elba tenta rapina in una gelateria | le giovani commesse e un passante lo fanno arrestare

Un audace tentativo di rapina scuote Portoferraio: un 60enne di Latina, con precedenti, ha tentato di svaligiare una gelateria, ma il coraggio delle giovani commesse e di un passante ha impedito il peggio, portando all’arresto dell’uomo. La pronta reazione della comunità dimostra che il senso civico può fare la differenza. È un esempio di come anche nei momenti difficili, la solidarietà e il coraggio siano le nostre armi più forti.

Portoferraio (Isola d’Elba), 21 giugno 2025 – I carabinieri di Portoferraio hanno arrestato in flagranza un 60enne di Latina, con precedenti penali e residente da qualche mese a Portoferraio, per la tentata rapina ai danni di una gelateria nel centro di Portoferraio. L’uomo è entrato nel negozio in un momento in cui non c’erano clienti, minacciando le due giovani commesse facendo intendere di essere armato di pistola e chiedendo la consegna dell’incasso. Mentre l’uomo urlava, lanciando anche contro le giovani alcuni suppellettili del negozio rompendo alcuni vetri, una delle due commesse ha però avuto il sangue freddo di nascondersi dietro il bancone e chiamare il 112. 🔗 Leggi su Lanazione.it