Educazione a rischio | il pedagogista Novara contro genitori narcisisti e tablet a colazione

L'educazione dei nostri figli è sotto assedio: tra genitori narcisisti, tablet a colazione e una società che corre troppo in fretta, il pedagogista Daniele Novara lancia un forte allarme. Ricorda che i bambini devono vivere e crescere rispettando il loro pensiero magico e il movimento naturale. È tempo di ripensare seriamente alle nostre strategie educative e tornare ad ascoltare la loro voce. Perché un futuro sereno si costruisce, prima di tutto, con saggezza e consapevolezza.

Il pedagogista Daniele Novara lancia un appello provocatorio: stop alla razionalizzazione precoce, ai bambini trattati come piccoli adulti e all’invasione digitale nella prima infanzia. Il pensiero magico va rispettato, il movimento quotidiano favorito. Le sue parole, forti ma documentate, propongono un cambio di rotta radicale nel modo di educare Novara: i bambini non sono piccoli . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

