Edificio in fiamme a Holon dopo un nuovo attacco missilistico iraniano

Una nuova sirena di allarme echeggia in Israele, questa volta a Holon, dove un edificio brucia dopo un attacco missilistico proveniente dall'Iran. Le squadre di emergenza sono già sul campo, affrontando le fiamme e la paura crescente tra i cittadini. In un contesto di tensione internazionale sempre più elevata, la regione si trova nuovamente al centro di un conflitto che rischia di amplificarsi, facendo riflettere sull’instabilità del Medio Oriente.

Holon, 21 giu. (askanews) - Il tetto di un edificio prende fuoco nella città di Holon, nel centro di Israele in seguito ad un nuovo bombardamento di missili è stato lanciato dall'Iran. Nel video diffuso dai servizi di emergenza nazionali israeliani le squadre di emergenza sono schierata sul luogo per spegnere l'incendio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Edificio in fiamme a Holon dopo un nuovo attacco missilistico iraniano

In questa notizia si parla di: holon - edificio - fiamme - attacco

