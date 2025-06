Ecco perché lo sta facendo Zelensky smaschera Putin | accusa molto pesante!

Venerdì, il mondo ha assistito a una rivelazione di grande impatto: Zelensky smaschera Putin, accusandolo di azioni deliberatamente aggressive e manipolatorie. Con parole dure e un tono deciso, il presidente ucraino mette in discussione le vere intenzioni della Russia, rivelando un lato nascosto del conflitto. Ma cosa si cela dietro queste accuse pesantissime? La verità potrebbe cambiare gli equilibri internazionali e svelare nuovi dettagli sulla crisi attuale...

Venerdì, in una conferenza stampa tenuta sotto embargo fino a oggi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un’accusa pesante e inquietante contro la Russia. “Riteniamo che lo stiano facendo deliberatamente”, ha sentenziato il presidente ucraino. Questa pesante accusa, se confermata, sarebbe un’ulteriore prova della brutale logica di disinformazione e manipolazione che ha caratterizzato gran parte della condotta russa in questo conflitto. L’accusa di Zelensky. Secondo il leader di Kiev, nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina, Mosca avrebbe deliberatamente consegnato i corpi di 20 soldati russi, tra cui un cittadino israeliano, al posto dei resti dei militari ucraini, contravvenendo a quanto stabilito in un recente scambio di prigionieri. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Ecco perché lo sta facendo”. Zelensky smaschera Putin: accusa molto pesante!

