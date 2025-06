Ecco perché è estraneo ai fatti Parla il procuratore che archiviò Sempio

Scopri le rivelazioni di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che svela perché Andrea Sempio fu archiviato e quali anomalie hanno sollevato dubbi sulla vicenda. Un’analisi approfondita che mette in luce i retroscena nascosti e il motivo per cui l’autorevolezza del procuratore resta fondamentale nel panorama giudiziario italiano. Un’intervista da non perdere, perché la verità si costruisce anche ascoltando tutte le voci.

L'intervista a Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che archiviò Andrea Sempio: "Troppe anomalie. Non andavano criticate le sentenze". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ecco perché è estraneo ai fatti". Parla il procuratore che archiviò Sempio

A “Lo Stato delle Cose” l'inchiesta sul caso del delitto di Garlasco riaperto dopo 18 anni. Confronto tra i legali dei due protagonisti Alberto Stasi condannato per il delitto e Andrea Sempio unico indagato nel nuovo filone di indagini. E gli audio esclusivi di Paola Vai su Facebook