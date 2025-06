Ecco perché canterò in Russia con Iva Zanicchi Al Bano spegne le polemiche

Perché Canterò in Russia? Al Bano svela i motivi dietro questa scelta, accompagnato da Iva Zanicchi, e mette fine alle polemiche. In un gesto di chiarezza e passione, il cantante toscano spiega le ragioni che lo hanno portato a esibirsi oltre confine, ribadendo il valore della musica come ponte tra culture diverse. Ecco il suo racconto, per scoprire cosa c’è dietro questa audace decisione.

Al Bano ha voluto spiegare per filo e per segno le motivazioni alla base della decisione di andare in Russia accompagnato da Iva Zanicchi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ecco perché canterò in Russia con Iva Zanicchi". Al Bano spegne le polemiche

In questa notizia si parla di: russia - zanicchi - bano - ecco

Al Bano annuncia un concerto in Russia: “Canterò per la pace, con Iva Zanicchi” - Al Bano torna protagonista sui palchi internazionali, annunciando un importante concerto in Russia dedicato alla pace.

Nessun passo indietro. Iva Zanicchi va dritta per la sua strada. «Al Bano e io siamo stati invitati a tenere un concerto in Russia. So bene che la nostra è una scelta che in questo momento può destare delle polemiche, ma sono a posto con la coscienza». Vai su Facebook

Ecco perché canterò in Russia con Iva Zanicchi. Al Bano spegne le polemiche; Iva Zanicchi e il concerto in Russia: «Non potevo dire no ad Al Bano. Il cachet? Ho fatto un prezzo da amica»; Iva Zanicchi, la scelta di fare un concerto in Russia: «Non potevo dire di no ad Al Bano».

"Ecco perché canterò in Russia con Iva Zanicchi". Al Bano spegne le polemiche - Al Bano ha voluto spiegare per filo e per segno le motivazioni alla base della decisione di andare in Russia accompagnato da Iva Zanicchi ... Riporta msn.com

Al Bano, il concerto delle polemiche a San Pietroburgo: il video mentre sul palco canta «Felicità» - La scelta di esibirsi in Russia, Paese attualmente in guerra con l'Ucraina, è stata da mo ... Secondo msn.com