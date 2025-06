Ecco la lancia d' oro che si contenderanno i quartieri

Ecco la lancia d'oro, simbolo di prestigio e tradizione, che accenderà la competizione tra i quartieri in questa 147ª edizione della celebre giostra. Realizzata dall'artista Mauro Capitani e dal maestro intagliatore Francesco Conti, già noti per il loro lavoro dedicato a Giorgio Vasari, questa lancia rappresenta un capolavoro di artigianato. Il tema centrale dell'elsa...

E' l'ambito trofeo di questa giostra giunta alla sua 147esima edizione. Ecco la lancia d'oro realizzata dall'artista Mauro Capitani e dal maestro intagliatore Francesco Conti, i quali avevano già collaborato per la lancia dedicata a Giorgio Vasari nel 2010. "Il tema centrale dell'elsa.

