Ecco la Festa europea della musica Concerti a ogni angolo del centro

Nessun palco, nessuna barriera: la Festa europea della musica a Recanati si trasforma in un grande palcoscenico diffuso, dove ogni angolo diventa protagonista di emozioni autentiche e condivise. Un evento che invita cittadini e visitatori a vivere il centro storico in modo spontaneo, sostenibile e coinvolgente, riscoprendo il piacere di ascoltare, scoprire e lasciarsi sorprendere. La magia della musica si diffonde libera, creando un’atmosfera unica.

Oggi Recanati si accende per celebrare la Festa europea della musica. L’edizione di quest’anno punta su un format diffuso, spontaneo e sostenibile, nato grazie all’impegno di alcuni cittadini e operatori culturali, tra cui Mattia Buonaventura De Minicis, che ha voluto dare nuova linfa a una formula capace di restituire al centro storico un’anima viva, conviviale, libera dal traffico e ricca di occasioni per ascoltare e scoprire. Nessun palco, nessun cachet fisso: solo il "cappello", come nella tradizione degli artisti di strada, dove chiunque può offrire un contributo volontario a chi si esibisce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Festa europea della musica. Concerti a ogni angolo del centro

In questa notizia si parla di: festa - europea - musica - centro

Grande festa al Pineto per la giornata europea dei parchi - Grande festa al Pineto di Roma in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Le famiglie e gli amanti della natura si sono radunati sin dalle prime ore, vivendo una giornata all'insegna del divertimento e della scoperta, sotto il cielo primaverile, per celebrare l'importanza di preservare e valorizzare gli spazi verdi della cittĂ .

Pisa celebra la Festa Europea della Musica: il 21 giugno la cittĂ si trasforma in un grande palcoscenico all'aperto A partire dalle 19.00 concerti ed esibizioni gratuite in tutto il centro storico https://comune.pisa.it/Novita/Comunicati/Pisa-celebra-la-Festa-Europea Vai su X

La musica invade la cittĂ Prima edizione della Festa Europea della Musica in cittĂ : concerti, danza e spettacoli dal tramonto a notte fonda, tra centro e periferie Vai su Facebook

Festa Europea della Musica a Pisa; Festa della musica 2025. A Roma concerti ed eventi gratis: il programma; Ecco la Festa europea della musica. Concerti a ogni angolo del centro.

Ecco la Festa europea della musica. Concerti a ogni angolo del centro - Appuntamento oggi a Recanati: né palchi né cachet, solo il cappello come da tradizione degli artisti di strada ... Da ilrestodelcarlino.it

Pisa adesso canta sotto le stelle. La Festa europea della musica - Dopo l’inaugurazione delle 19 con l’esibizione dei ragazzi della scuola media "Fibonacci" saranno i finalisti di Notti di Talento, il contest di cui La Nazione è media partne ... Lo riporta msn.com