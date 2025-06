Ecco il Gulliver Rock Festival Maratona musicale degli universitari

Il Gulliver Rock Festival torna ad Ancona, celebrazione imperdibile della scena musicale universitaria giunta alla sua trentaduesima edizione. Organizzato dall’Associazione culturale Gulliver con il supporto dell’Università Politecnica delle Marche e il patrocinio del Comune, questo evento gratuito trasforma piazza Roma in un palcoscenico vibrante. Sabato 28, dalle 19.30, studenti e appassionati si ritroveranno per una serata all’insegna della musica dal vivo, aperta da una band universitaria selezionata attraverso il...

Torna per la trentaduesima volta ad Ancona il " Gulliver Rock Festival ", organizzato dall’Associazione culturale universitaria Gulliver con il sostegno dell’Università Politecnica delle Marche e il patrocinio del Comune. Un appuntamento ormai tradizionale per centinaia di studenti (e non solo), che sabato 28 (dalle 19.30, ingresso gratuito) si ritroveranno in piazza Roma. Ad aprire la serata sarà una band universitaria selezionata attraverso il ‘Bando Gruppi Spalla Universitari’. Sarà solo l’inizio di una piccola maratona musicale che avrà come protagonisti i Little Pieces of Marmelade (ore 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

