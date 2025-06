Ecco come Mara Venier ha sventato una truffa da sola

La famosa conduttrice racconta un episodio che l'ha vista coinvolta alcuni anni fa. Ecco come si accorse di essere vittima di una truffa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco come Mara Venier ha sventato una truffa da sola

In questa notizia si parla di: ecco - truffa - mara - venier

La truffa degli zaini scontati a 2 euro spopola su Facebook: ecco come funziona - Negli ultimi tempi, una nuova truffa online ha conquistato Facebook: gli zaini scontati a soli 2 euro.

“Eravamo io, lui e Gianni Morandi, anni fa. Ci siamo raccontanti tante storie private e abbiamo riso tantissimo. Le nostre mogli ci guardavano come fossimo pazzi. Poi è arrivata la catastrofe” Ospite di Mara Venier a Domenica In, Teo Teocoli è tornato a parlare Vai su Facebook

Ecco come Mara Venier ha sventato una truffa da sola; Mara Venier (ancora) vittima di una truffa online. La sua reazione è furiosa; Mara Venier interrogata dalla Digos, ecco cosa accade dopo la storica truffa di Domenica In.

Ecco come Mara Venier ha sventato una truffa da sola - La famosa conduttrice racconta un episodio che l'ha vista coinvolta alcuni anni fa. Scrive ilgiornale.it

Quando Mara Venier smascherò una truffa in diretta a Domenica In: “Rispose a una domanda che non avevo fatto” - Mara Venier ricorda il momento in cui, nel 1997, riuscì a smascherare una truffa milionaria ai danni della Rai in diretta a Domenica In: “Il mio gruppo ... Come scrive fanpage.it