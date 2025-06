Eat Your Skincare la dermatologa spiega il trend | cosa mangiare per avere una pelle sana

Scopri come la tua alimentazione può trasformare la tua pelle con il nuovo trend "Eat Your Skincare". La dermatologa spiega che frutta, verdura e grassi buoni sono alleati fondamentali per una pelle radiosa e sana. Un’alimentazione equilibrata non è solo un gesto di benessere generale, ma anche la chiave per un viso luminoso e giovane. Continua a leggere e scopri i segreti per una skincare naturale dall’interno!

"Una dieta amica della pelle dovrebbe includere frutta, verdura, grassi buoni" ha spiegato l'esperta, che ha chiarito la relazione tra alimentazione e skincare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

