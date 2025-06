EA e la chiusura dei server | oltre 60 giochi disattivati tra il 2023 e il 2025

…dall’altro apre un capitolo complesso di nostalgia e riflessione per i fan. Con questa mossa, EA dimostra come l’evoluzione del settore videoludico richieda continui adattamenti, lasciando però un segno indelebile nella memoria di chi ha vissuto quegli iconici momenti di gaming. La domanda ora è: cosa ci riserva il futuro in un mondo in costante metamorfosi?

Negli ultimi anni, Electronic Arts ha accelerato la propria trasformazione interna, puntando su grandi franchise e progetti ad alto impatto mediatico. L’espansione dell’universo di Star Wars, il rilancio delle serie sportive e la preparazione del prossimo Battlefield hanno spinto EA verso scelte drastiche, tra cui la chiusura definitiva dei server di oltre 60 giochi in soli tre anni. Una strategia che, se da un lato ottimizza le risorse, dall’altro alimenta la frustrazione della community, soprattutto tra i fan più affezionati ai titoli storici o di nicchia. 2023: l’anno nero per il multiplayer EA. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - EA e la chiusura dei server: oltre 60 giochi disattivati tra il 2023 e il 2025

In questa notizia si parla di: chiusura - server - oltre - giochi

Giochi della Gioventù 2025 Lunedì 26 e martedì 27 maggio lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà la fase nazionale dei Giochi della Gioventù, con oltre 2.500 studenti da tutta Italia! Siamo orgogliosi di annunciare che gli alunni cadetti di pallavolo dell’I.C. Palaz Vai su Facebook

Mark Rubin si ritira: l'ex director di Call of Duty e autore di XDefiant lascia il mondo dei videogiochi; Giochi live service chiusi o falliti: lista e analisi; Addio a due giochi Xbox: server chiusi il 31 dicembre.

Dietrofront Ubisoft: rinviata la chiusura dei server di alcuni giochi - entrambi progetti che testimoniando la volontà della compagnia transalpina di voler mantenere in vita alcuni giochi del proprio passato anche oltre la chiusura dei server online dei suddetti. Da tomshw.it

Addio a due giochi Xbox: server chiusi il 31 dicembre - A dicembre sono previsti infatti altri due addii: sto parlando di Friday The 13th: The Game e NBA 2K23, entrambi in partenza ... Lo riporta msn.com