È stata la madre di Stasi Garlasco l’ex procuratore parla delle indagini su Andrea Sempio

Dichiarazione sincera e dettagliata, offrendo nuovi spunti di riflessione. La sua testimonianza mette in luce aspetti finora rimasti nell’ombra, alimentando il dibattito su uno dei casi più discussi del momento. Tra misteri irrisolti e interrogativi ancora aperti, le sue parole potrebbero cambiare la percezione pubblica e riaccendere la ricerca della verità. Ecco cosa ha svelato l’ex procuratore sul caso Garlasco.

Durante una puntata molto attesa della trasmissione Quarto Grado, è tornato al centro dell’attenzione il caso di Garlasco, con dichiarazioni che non sono passate inosservate. A parlare pubblicamente è stato Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia, che ha deciso di chiarire il suo ruolo e la propria posizione in merito alle indagini che negli ultimi anni hanno scosso l’opinione pubblica italiana. Venditti ha scelto di intervenire con una lunga intervista televisiva per affrontare apertamente le polemiche e le ombre che ancora aleggiano sul delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa nel 2007 nella sua abitazione di via Pascoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

