E se chiudessero lo Stretto di Hormuz? L’analisi di Costanzo

Immaginate un mondo in cui lo Stretto di Hormuz venga chiuso, e con esso il cuore pulsante delle rotte globali. È il segnale che il nostro sistema sta cambiando rapidamente, costringendoci a rivedere le priorità e ad abbandonare l'illusione di stabilità . È il momento di guardare oltre l’ego e le crisi quotidiane, e comprendere che solo attraverso una consapevolezza condivisa potremo affrontare questa nuova realtà . È tempo di aprire gli occhi e agire.

È tempo di dire la verità alle comunità . Di far comprendere che tutto sta cambiando e velocemente. Permacrisi significa questo: ci muoviamo continuamente da un'emergenza all'altra, è una condizione di crisi permanente, caratterizzata dal susseguirsi e sovrapporsi di situazioni d'emergenza a livello globale e non. Basta guardarsi l'ombelico e iniettarsi massicce dosi di ego espanso, e non solo in Italia ma nell'Europa intera, alzando lo sguardo verso quel che ci circonda. Siamo inondati solo da becera propaganda qualunpopulista e si straparla per ore e giorni di cose inutili, del nulla il più delle volte e quindi tocca a chi ha maggiore responsabilità pubbliche dire e fare anche cose impopolari.

