E-Prix Jakarta la gara | Cupra Kiro sul gradino più alto del podio con Dan Ticktum

L’ePrix di Jakarta ha regalato emozioni e sorprese, con la vittoria storica di Dan Ticktum sulla Cupra Kiro, che sale per la prima volta sul gradino più alto del podio in Formula E. Una gara ricca di colpi di scena, tra rimonta e penalizzazioni, ha visto il giovane pilota inglese scrivere una pagina indimenticabile per il team americano indipendente. Un evento che dimostra quanto le competizioni siano imprevedibili e appassionanti.

Il giovane pilota inglese conquista la prima vittoria in carriera regalando il primo successo in Formula E al team americano indipendente. Solo decimo il leader del campionato Oliver Rowland dopo una gara in rimonta e segnata da una penalizzazione. Maserati da dimenticare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Jakarta, la gara: Cupra Kiro sul gradino più alto del podio con Dan Ticktum

