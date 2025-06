E poi | Musica con Vista in tutta Italia Sequoie Music Park a Bologna Fuori Programma a Roma Trento Live Fest e Saluber Jazz Festival a Calcinato Brescia

Se ami la musica e l’arte, il panorama italiano ti offre un caleidoscopio di emozioni uniche: da Sequoie Music Park a Bologna a eventi esclusivi come fuori programma a Roma e Trento Live Fest. E non solo: le mostre dedicate alle opere di Hiroshige al MAO di Torino e le esposizioni XXL al Centro Pecci di Prato arricchiscono il viaggio tra cultura e creatività. Scopri come vivere un’esperienza indimenticabile tra musica e arte in tutta Italia!

P aesaggi da sogno. Le 53 stazioni della Tokaido è la prima parte di un progetto dedicato alle opere di Utagawa Hiroshige, espressione dell’arte giapponese dell’800. Al MAO-Museo d’Arte Orientale di Torino, fino al 3 agosto. Opere XXL nella mostra Smisurata al Centro Pecci di Prato X Leggi anche › “A mano libera” a Roma e gli altri eventi da non perdere Ripartono gli appuntamenti di Musica con Vista, il festival che propone 36 concerti di gruppi cameristici, in particolare giovani talenti, in luoghi ricchi di fascino e storia: giardini, chiostri e cortili di dimore storiche e palazzi. In tutta Italia, fino al 21 settembre. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - E poi: "Musica con Vista" in tutta Italia, "Sequoie Music Park" a Bologna, "Fuori Programma" a Roma, "Trento Live Fest" e "Saluber Jazz Festival" a Calcinato (Brescia)

In questa notizia si parla di: musica - vista - tutta - italia

Torna il Festival Musica sull'Acqua: "gioia" ed emozioni con vista sul Lago di Como - Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: il Festival Musica sull’Acqua torna a incantare il lago di Como, offrendo due giorni di gioia, emozioni e musica immersi in uno scenario da sogno.

La Festa della Musica torna a Palazzo Farnese. Venerdì 20 giugno, l’Ambasciata di Francia in Italia e l'Institut français Italia, insieme a Spring Attitude Festival, celebrano la Festa della Musica nella storica sede di Palazzo Farnese, dopo il grande successo dell Vai su Facebook

Paesaggi da sogno a Torino e gli altri eventi da non perdere; Parte domani da Sant’Agata Li Battiati il Festival Nazionale di musica classica Musica con Vista in Sicilia; Torna a Ferrara la 6^ edizione di ‘Musica con Vista’.

Festa della Musica 2025, migliaia di concerti in tutta Italia - Presentata ell’affollatissima Sala Spadolini del MiC, la XXXI edizione della Festa della Musica realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Commissione europea – Rappresentanza in ... Si legge su ilgolfo24.it

Al via Musica con Vista 2025 - Ritorna il festival Musica con Vista, la manifestazione promossa dal Comitato AMUR e Le Dimore del Quartetto che propone per questo 2025 un cartellone con 36 concerti in calendario nelle città e nei b ... Si legge su giornaledellamusica.it