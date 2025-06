E' on-line il nuovo sito del Numero unico di emergenza europeo

Scopri il nuovo sito 112.gov.it, il portale multilingue dedicato al Numero Unico di Emergenza europeo 112. Un punto di riferimento digitale che, con una grafica intuitiva e semplice, offre tutte le informazioni sulla copertura, le modalitĂ di chiamata e i servizi disponibili. Nato per celebrare il ricordo della prima Centrale Unica di Risposta a Varese, il sito rappresenta un passo avanti verso un sistema di emergenza piĂą accessibile e efficiente per tutti.

Da oggi è on line il nuovo sito 112.gov.it, il portale informativo, multilingue, dedicato al Numero Unico di Emergenza europeo 1 1 2 (uno, uno, due).  Il nuovo sito 112.gov.it è attivo da oggi per ricordare il 21 giugno 2010, quando fu attivata la prima Centrale Unica di Risposta (CUR) dell’1 1 2 a Varese, in Lombardia.  Il nuovo portale, attraverso una veste grafica intuitiva e semplice, fornisce informazioni sulla copertura, sulle modalitĂ d’uso e sull’accessibilitĂ al Numero Unico di Emergenza. Una sezione del sito è dedicata alla funzionalitĂ del Servizio e delle Centrali Uniche di Risposta e illustra come vengono trattate e, successivamente smistate, le comunicazioni di emergenza alle centrali di secondo livello di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del fuoco, Guardia costiera o soccorso sanitario. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - E' on-line il nuovo sito del Numero unico di emergenza europeo

