Oggi lo stadio Del Conero si trasforma in un palcoscenico da sogno per i Pinguini Tattici Nucleari, attesi da 30mila spettatori pronti ad accogliere la loro energia travolgente. Ma con tanta folla in arrivo, l’organizzazione ha messo a punto un piano anti caos per garantire una serata indimenticabile. Scopriamo come si preparano a gestire questa grande festa di musica e passione.

Viaggiavano, ieri pomeriggio, dritti verso Ancona. Non è chiaro se a bordo di quel pulmino decantato in ‘Destinazione Croazia’ agli albori della carriera. Ma per certo, ‘Destinazione Croazia’, era il brano scelto per le storie su Instagram ad accompagnare i Pinguini Tattici Nucleari in direzione dello stadio Del Conero dove, oggi alle 21, si esibiranno davanti a circa 30mila persone. Queste le prime stime, che parlano di biglietti già esauriti da giorni. Un pienone, insomma, per l’iconico gruppo originario di Bergamo, che porterà in scena nel capoluogo marchigiano una delle tappe italiane del suo ‘ Hello Word – Tour Stadi 2025 ’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E oggi tocca ai "Pinguini". Attese 30mila persone. Ecco il piano anti caos

E oggi tocca ai Pinguini. Attese 30mila persone. Ecco il piano anti caos.

