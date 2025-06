È morto Vittorio Di Battista

La perdita di Vittorio Di Battista segna un momento di profonda tristezza per la famiglia e per chi lo conosceva. Alessandro, con le sue parole sincere e commosse, ricorda un padre che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti. In un mondo spesso diviso, il suo esempio di onestà e umanità rimarrà un faro di ispirazione. La sua memoria vivrà nel ricordo di chi gli è stato vicino.

"Mio papà, Vittorio, è morto a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto". Così Alessandro Di Battista, ex parlamentare M5S ha annunciato la morte del padre. Ex Movimento Sociale Italiano non aveva mai rinnegato la sua militanza missina. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - È morto Vittorio Di Battista

Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui. Io sto Vai su Facebook

