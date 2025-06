E’ morto Vittorio Di Battista missino doc negli Anni di piombo e padre di Alessandro | Non ha mai rinnegato le sue idee

Con un messaggio emozionante su Instagram, Alessandro "Dibba" Di Battista ha annunciato la scomparsa del padre, Vittorio, testimoniando il suo amore e rispetto incondizionati. Nonostante le differenze ideologiche, il figlio ricorda un uomo di principi, coerente e fedele a sé stesso fino all’ultimo respiro. La perdita di Vittorio rappresenta un momento di riflessione sulla forza della coerenza e sui valori che, anche nelle divergenze, uniscono una famiglia.

“Mio papà, Vittorio, è morto oggi a Roma. È stato un grande papà. È stato un uomo perbene, con i suoi pregi e difetti come tutti del resto. Sempre fedele a se stesso, fino alla fine. Dannatamente coerente e straordinariamente noncurante del giudizio altrui.”. Con un post commovente, su Instagram, A lessandro “Dibba” ha annunciato la morte del padre, Vittorio Di Battista, sottolineandone la distanza politica dalle sue idee ma anche la coerenza del genitore, che mai rinnegò la sua militanza missina, anche se negli ultimi anni si definiva “ fascista liberale ma non di destra “, dal momento che non aveva condiviso la fase “berlusconiana” della stessa, visto il suo giudizio per nulla generoso con il Cavaliere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it