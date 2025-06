È morto nel sonno Jack Betts addio all’attore degli spaghetti western e di Spider Man

Addio a Jack Betts, l’attore che ha attraversato generazioni e mondi diversi, da Broadway ai spaghetti western, fino a diventare un’icona del cinema di genere italiano. Con la sua presenza magnetica e una carriera ricca di successi, Betts ha lasciato un segno indelebile nel cuore di appassionati di tutto il mondo. La sua scomparsa, avvenuta giovedì 19 giugno nella sua casa in California, rappresenta una perdita immensa per il mondo dello spettacolo.

Si è spento nel sonno, all’età di 96 anni, l’attore statunitense Jack Betts, un volto familiare per generazioni di spettatori, capace di spaziare dai palchi di Broadway al cinema d’autore, fino a diventare un’icona, quasi per caso, del cinema di genere italiano. La notizia della sua scomparsa, avvenuta giovedì 19 giugno nella sua casa di Los Osos, in California, è stata annunciata dal nipote Dean Sullivan a “The Hollywood Reporter”. Nato a Jersey City l’11 aprile 1929, Jack Fillmore Betts si trasferì a Miami a 10 anni. Lì, folgorato dalla visione di Laurence Olivier in “Cime tempestose”, decise che avrebbe fatto l’attore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it