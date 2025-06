È morto Mark Peploe premio Oscar per L' ultimo imperatore di Bermardo Bertolucci

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Mark Peploe, il talentuoso regista e sceneggiatore premio Oscar per "L'ultimo imperatore". Dopo una lunga malattia, ha lasciato Firenze, portando via un talento riconosciuto a livello internazionale e un affettuoso collaboratore di Bernardo Bertolucci. La sua perdita rappresenta un grande vuoto nel mondo del cinema, ma il suo lavoro continuerà a ispirare generazioni di artisti e appassionati.

Dopo una lunga malattia, è morto a Firenze il regista e sceneggiatore Mark Peploe, premio Oscar per L'ultimo imperatore, collaboratore e cognato di Bernardo Bertolucci.

Con la scomparsa di Mark Peploe, il mondo del cinema perde un talento straordinario e una mente creativa che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia cinematografica.

È morto a 82 anni Mark Peploe, sceneggiatore del film L'ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci che gli valse il premio Oscar e il Golden Globe. Con il regista italiano lavorò anche ne Il tè nel deserto e in Piccolo Buddha

Aveva 82 anni. Vinse il massimo premio di Hollywood per la sceneggiatura del film "L'ultimo imperatore" del 1987

Dopo una lunga malattia, è morto a Firenze il regista e sceneggiatore Mark Peploe, premio Oscar per L'ultimo imperatore, collaboratore e cognato di Bernardo Bertolucci.

Mark Peploe, regista e sceneggiatore di fama internazionale, è scomparso a Firenze all'età di 82 anni.