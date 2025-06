È morto La notizia sull’agente di polizia scomparso | dove hanno trovato Fabrizio Spagnoli

Una notizia sconvolgente scuote l’Abruzzo: Fabrizio Spagnoli, giovane agente di polizia scomparso da giorni, è stato trovato senza vita nelle campagne di Collecorvino. La comunità e le forze dell’ordine sono sgomente di fronte a questa tragedia che ha lasciato un vuoto incolmabile. In un contesto già difficile, il mistero che avvolge la sua scomparsa dovrebbe presto trovare una risposta. La vicenda ci ricorda quanto sia fragile la sicurezza di chi indossa una divisa.

Un silenzio improvviso, un'assenza inspiegabile, poi la tragica scoperta. È stato rinvenuto senza vita Fabrizio Spagnoli, agente di polizia di appena 32 anni, scomparso da giorni nella provincia di Pescara. A spezzare ogni speranza è stato il ritrovamento del suo corpo nelle campagne di Collecorvino, in un'area collinare e appartata. Il caso ha colpito profondamente la comunità abruzzese e quella delle forze dell'ordine, che nelle ultime ore hanno espresso cordoglio e incredulità per la perdita. Fabrizio era tornato da poco nella sua terra d'origine, l'Abruzzo, e si trovava a Montesilvano, dove risiedeva stabilmente nonostante il suo incarico alla Questura di Nuoro, in Sardegna.