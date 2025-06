È morto Jack Betts attore di Spider-Man e star degli spaghetti western

Addio a Jack Betts, il leggendario attore statunitense noto per i suoi ruoli negli spaghetti western e per aver lasciato un'impronta indelebile nel mondo del cinema. Con una carriera ricca di successi e un talento riconosciuto a livello internazionale, Betts ha affascinato generazioni di appassionati. La sua scomparsa, avvenuta a 96 anni nella sua casa in California, segna la fine di un'epoca dedicata all'arte e alla passione cinematografica.

L'attore statunitense Jack Betts, star degli spaghetti western, è morto giovedì 19 giugno nella sua casa di Los Osos, in California, all'età di 96 anni. La notizia è stata annunciata dal nipote a The Hollywood Reporter. La carriera Nato a Jersey City, nel New Jersey, l'11 aprile 1929, Jack. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - È morto Jack Betts, attore di Spider-Man e star degli spaghetti western

