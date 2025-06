È morto il bambino di 4 anni caduto in piscina a Castrezzato | genitori disperati

Una tragedia sconvolge Castrezzato: un bambino di appena 4 anni perde la vita dopo essere caduto in piscina senza saper nuotare. Nonostante i tentativi disperati di salvataggio, il suo cuore ha smesso di battere all’ospedale, lasciando i genitori distrutti dal dolore. Un dramma che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione in ambienti di svago per i più piccoli, affinché tragedie come questa non si ripetano.

Castrezzato (Brescia) – Non ce l'ha fatta il bambino di soli 4 anni caduto in piscina a Castrezzato, senza sapere nuotare, e trasportato d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Qui il suo cuore ha smesso di battere nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte dei soccorritori, prima, e del personale medico, poi. La dinamica. La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio all'acquapark Tintarella di Luna  di proprietà del comune di Castrezzato ma gestito dalla società Progetto Oasi srl. Il bimbo viveva in via Gigli a Rovato con la mamma, di origini marocchine e il padre, originario della zona, con cui stava trascorrendo una giornata di svago e giochi.

