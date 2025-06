E' morto Ermanno Corsi ex presidente dell' Ordine dei Giornalisti della Campania

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania si unisce al cordoglio per la scomparsa di Ermanno Corsi, figura di spicco e pilastro del giornalismo regionale. Nato a Carrara e da sempre legato a Torre del Greco, Corsi ha dedicato 18 anni della sua vita alla guida dell'Ordine, lasciando un'impronta indelebile nel panorama mediatico campano. La sua passione e dedizione resteranno un esempio vivente di impegno e professionalità .

Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania esprime il cordoglio per la morte di Ermanno Corsi, che è stato presidente dell'Odg della Campania per 18 anni. Toscano d'origine (era nato a Carrara) ma trasferitosi giovanissimo a Torre del Greco, Corsi ha mosso i primi passi, come.

Morto Ermanno Corsi, giornalismo in lutto: fu presidente dell'Ordine in Campania - Il mondo del giornalismo e della cultura in Campania piange la scomparsa di Ermanno Corsi, figura eminente e stimata.

Morto Ermanno Corsi, giornalismo in lutto: fu presidente dell'Ordine in Campania Tanti i momenti condivisi con il territorio Cilenano. Ciao Maestro

Mondo del Giornalismo in lutto, addio a Ermanno Corsi: fu Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania

Morto Ermanno Corsi, dalla Rai all'Ordine dei gionalisti - E' morto all'età di 85 anni Ermanno Corsi, per anni presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania nonchè capo redattore della Tgr Rai Campania.

È morto il giornalista Ermanno Corsi, aveva 85 anni - Nato a Carrara l'8 agosto del 1939, trasferitosi giovanissimo prima a Torre del Greco e poi a Napoli, Corsi è stato decano dei giornalisti campani.