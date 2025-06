È morto a quarantasei anni Patrick Walden, il chitarrista dei Babyshambles.

compianto in questo momento di grande dolore. La sua musica e il suo talento rimarranno vivi nei cuori di tutti noi, testimonianza di un artista che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama musicale. Patrick Walden, la tua memoria continuerà a ispirare generazioni future, e il mondo della musica piange la perdita di un talento così prezioso e unico.

√ą scomparso a soli quarantasei anni Patrick Walden, il chitarrista dei Babyshambles. A dare l‚Äôannuncio della sua morte √® stata proprio la pagina ufficiale della band capitanata da Pete Doherty. Nella nota rilasciata si legge: ¬ę√ą con profondo rammarico e tristezza che vi comunichiamo la notizia della morte di Patrick Walden. Ci sentiamo molto fortunati di averlo conosciuto, amato e di aver lavorato con lui e chiediamo gentilmente rispetto e privacy in questo momento difficile. Peter, Drew, Mik, Adam.¬Ľ. Non sono ancora note le cause del decesso del musicista. Appena pochi mesi fa, il frontman del gruppo, Doherty, ha annunciato un tour di reunion che, ora, probabilmente verr√† annullato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it