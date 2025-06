È morta Harley Zuriatti la pacchista di Affari tuoi aveva solo 29 anni

Harley Zuriatti, la simpatica "pacchista" di Affari Tuoi, ci ha lasciato all’età di soli 29 anni. Con il suo sorriso contagioso e la sua energia travolgente, aveva conquistato il pubblico raccontando con simpatia l’origine del suo nome, ispirato alla passione del padre per le Harley-Davidson. Accanto a lei, il fidanzato Andrea, sempre al suo fianco. Insieme, avevano portato a casa una vincita di 20mila euro tra ...

Harley Zuriatti partecipò ad Affari tuoi conquistando il pubblico con il suo sorriso solare e la sua energia contagiosa. Durante la puntata raccontò con simpatia l’origine del suo nome: il padre, grande appassionato di moto, aveva scelto di chiamarla Harley in onore delle Harley-Davidson. Accanto a lei c’era il fidanzato Andrea, che l’ha sostenuta durante tutto il gioco. Insieme riuscirono a portare a casa una vincita di 20mila euro, tra emozione e commozione. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il marito, Andrea Fiorillo, che sui social ha condiviso la triste notizia:”Harley ora non soffre più, è libera da qualsiasi malattia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morta Harley Zuriatti, la “pacchista” di “Affari tuoi” aveva solo 29 anni

In questa notizia si parla di: harley - zuriatti - affari - tuoi

È morta Harley Zuriatti, ad Affari tuoi parlò della sua malattia: “Ho un tumore all’utero” - La scomparsa di Harley Zuriatti, nota per aver partecipato ad Affari Tuoi nel 2024 e aver condiviso con coraggio la sua battaglia contro il tumore all’utero, ha profondamente colpito molti.

? Harley Zuriatti è morta a soli 29 anni: l'ex pacchista di Affari tuoi aveva parlato della sua malattia durante la trasmissione Vai su Facebook

Affari Tuoi, è morta la concorrente Harley Zuriatti/ Aveva 29 anni, il marito: Ora è libera dalla; Affari Tuoi, è morta Harley Zuriatti: era la pacchista del Friuli Venezia Giulia; Harley Zuriatti, morta a 29 anni l'ex pacchista di Affari Tuoi: aveva parlato del tumore in tv.

Affari Tuoi, morta a 29 anni l'ex pacchista Harley Zuriatti: aveva parlato del tumore in tv - Aveva 29 anni ed era stata pacchista per la regione Friuli Venezia Giulia nell'aprile del 2024 e aveva vinto ... Come scrive msn.com

È morta Harley Zuriatti, ad Affari tuoi parlò della sua malattia: “Ho un tumore all’utero” - Nel 2024 partecipò ad Affari tuoi e parlò della malattia che stava affrontando: un tumore all'utero ... Riporta fanpage.it