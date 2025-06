È morta Harley Zuriatti ad Affari tuoi parlò della sua malattia | Ho un tumore all'utero

La scomparsa di Harley Zuriatti, nota per aver partecipato ad Affari Tuoi nel 2024 e aver condiviso con coraggio la sua battaglia contro il tumore all’utero, ha profondamente colpito molti. Il marito Andrea Fiorillo ha annunciato la dolorosa notizia, lasciando un vuoto in chi l’aveva conosciuta. La sua forza e il suo sorriso rimarranno un esempio di coraggio e speranza. Continua a leggere per conoscere meglio la sua storia e il suo spirito indomito.

È morta Harley Zuriatti. Nel 2024 partecipò ad Affari tuoi e parlò della malattia che stava affrontando: un tumore all'utero. A dare la triste notizia, il marito Andrea Fiorillo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

