È l’ora della ‘Ciamptada’ Tutti di corsa per Aulla

Ogni anno, la Ciamptada di Aulla riunisce migliaia di appassionati pronti a sfidare i propri limiti in una corsa tra tradizione e passione. Fin dal 1973, questa manifestazione rappresenta un punto di riferimento per il mondo del podismo locale, grazie all’innata energia di generazioni di atleti e organizzatori. Un’eredità che continua a crescere, unendo cuore, fatica e spirito comunitario. E così, anche quest’anno, la Ciamptada si conferma come un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della corsa.

Siamo quasi coetanei – dice, Massimo Codeluppi, uno dei tre capomacchina –, ma lei non mostra acciacchi: è la manifestazione podistica più longeva organizzata nel comprensorio, nata nell’ormai lontano 1973 da un’idea di mio padre Franco Codeluppi, che partì dalla ‘Ciamptada Aullese’ per dare vita a quel microcosmo sportivo che, attualmente permette ad oltre un migliaio di Runners di sfogare la propria voglia di sport, partecipando alle tappe del circuito del Corrilunigiana. Nicoletta, Enzo e Massimo, che hanno raccolto lo “scettro del comando” dopo la scomparsa del padre undici anni fa, aspettano i partecipanti stasera per la cinquantunesima edizione della storica “Ciamptada”: partenza alle 19,30 per le categorie juniores e alle 20,15 per gli adulti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È l’ora della ‘Ciamptada’. Tutti di corsa per Aulla

