E io pago Fondi rossi per amici e assassini Si indaga su 122 film fantasma finanziati dalla sinistra

In un’Italia in cui i fondi pubblici vengono spesso usati come pedine politiche, il ministro Alessandro Giuli denuncia un sistema di finanziamenti losco e opaco, svelando scandali e film fantasma che coinvolgono la sinistra. Dopo il caso Kaufman, si promette uno stop alle cricche di potere e a un sistema corrotto. La riforma del tax credit rappresenta una svolta decisiva per tutelare gli investimenti culturali e restituire trasparenza.

Parla chiaro, il ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli: dopo il caso Kaufman, l’assassino di Villa Pamphili che veniva in Italia a raccattare soldi per finanziare film “fantasma”, nulla sarà più come prima, quando a governare era la sinistra. “La riforma del tax credit ha permesso di riconoscere un problema ereditato dai precedenti Governi: un sistema che permetteva delle ruberie e degli sprechi. La riforma del tax credit avviata dal governo Meloni dal 2022 ha reso possibile correggere un sistema che era distorto. E quindi vi posso assicurare, anche in virtù di un accordo e di un protocollo che abbiamo fatto con la Guardia di Finanza, anche in virtù di 3,5 milioni di euro che abbiamo speso per aumentare il sistema di monitoraggio e certificazione, che altri casi Kaufmann non ce ne saranno e se ce ne saranno li scopriremo subito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - E io pago. Fondi “rossi” per amici e “assassini”. Si indaga su 122 film “fantasma” finanziati dalla sinistra

