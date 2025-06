È iniziata l’estate Alle 4,42 il solstizio

Alle 4:42 di questa mattina, il cielo ha regalato il suo spettacolo più atteso: il solstizio d’estate, momento in cui la luce domina sulla notte e dà il via alla stagione più calda e vibrante dell’anno. Un’occasione speciale per celebrare l’energia, i colori e le emozioni che solo l’estate sa offrire. Prepariamoci a vivere giorni pieni di sole, allegria e nuove avventure.

Alle 4,42 si è verificato il solstizio d'estate. Il momento in cui, cioè, è la maggiore durata del giorno rispetto alla notte. È l'inizio dell'estate.

