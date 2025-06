E il Teatro di Corte torna a vivere

Il sipario si è rialzato ed è quello giusto. Verde velluto, come voleva Napoleone. Il Teatro di Corte della Villa Reale di Monza è tornato a vivere. I lavori di restauro si sono conclusi con la posa del nuovo sipario alla greca e all’italiana, un capolavoro sartoriale confezionato da una storica manifattura italiana che da due secoli firma i velluti più prestigiosi per il Teatro alla Scala, il San Carlo di Napoli, l’Opera House del Cairo. Un tocco d’arte che restituisce alla sala teatrale la sua dignità originaria. Dopo aver già ospitato alcuni appuntamenti della rassegna Monza Visionaria, il Teatro è pronto ad accogliere nuovi spettacoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - E il Teatro di Corte torna a vivere

Eventi week-end: “Libri in corte” a Garbagnate e “Camera d’aria”, festival di teatro di strada ad Arese - Un altro weekend ricco di eventi si prospetta da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025. Tra incontri con scrittori a Garbagnate, la rassegna “Libri in corte” e il Festival di teatro di strada ad Arese, ci saranno tante iniziative da scoprire e vivere, ideali per coinvolgere appassionati di cultura e divertimento.

Corteggiando 2025 sta arrivando! Il 31 maggio le corti di Albairate si accendono di arte e passione! Artisti dilettanti si esibiranno tra musica, teatro e creatività in una serata tutta da vivere. Ritrovo in Corte Salcano alle 20:30 Non mancare a questo viaggi Vai su Facebook

