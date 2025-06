E' il giorno della processione del Corpus Domini | divieti e strade chiuse 700 posti a sedere in piazza

Il giorno della processione del Corpus Domini a Foggia si avvicina, portando con sé strade chiuse e divieti di sosta per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Con 700 posti a sedere in piazza, l’evento sarà un momento di grande significato religioso e comunitario. L’Ufficio Mobilità e Traffico invita cittadini e visitatori a pianificare in anticipo gli spostamenti, affinché questa festa possa essere vissuta in serenità e rispetto delle disposizioni.

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che sabato 21, nei Primi Vespri della solennità del 'Santissimo Corpo e Sangue di Cristo' e in occasione del Giubileo diocesano dei Presbiteri, avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica stazionale a cui seguirà la. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - E' il giorno della processione del Corpus Domini: divieti e strade chiuse, 700 posti a sedere in piazza

